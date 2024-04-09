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İsrail’e ihracat kısıtlaması getirildi! Ticaret Bakanlığı 54 ürün grubunda ihracatı kısıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 09:14
Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.
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