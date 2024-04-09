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İsrail'e hangi ihraç ürünleri kısıtlandı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2024 16:18
Ticaret Bakanlığı, Filistin'e saldırılarına devam eden İsrail'e yönelik 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulanmasını kararlaştırdı.
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İsrail’e hangi ihraç ürünleri kısıtlandı?
İsrail'e hangi ihraç ürünleri kısıtlandı?
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