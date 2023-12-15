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İsrail'e giden konteyner gemisi vuruldu! Husiler: Kızıldeniz'de konteyner gemisini İHA ile hedef aldık

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 11:28
Yemen'deki İran destekli Husiler, katil İsrail'e gitmekte olan bir konteyner gemisine askeri operasyon düzenleyerek vurdu. Kargo gemisinde yangın çıktı.
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