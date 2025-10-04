İsrail’e bir tepki de milletvekillerinden geldi!

İsrail donanmasına bağlı unsurlar, abluka kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosunu kuşattı ve gemilere müdahale etti. Olayın ardından milletvekillerinden de İsrail'e tepki geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN