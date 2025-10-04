04 Ekim 2025, Cumartesi

İsrail’e bir tepki de milletvekillerinden geldi!

Giriş: 04.10.2025 10:06
İsrail donanmasına bağlı unsurlar, abluka kırma ve insani yardım ulaştırma amacıyla Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosunu kuşattı ve gemilere müdahale etti. Olayın ardından milletvekillerinden de İsrail'e tepki geldi.
