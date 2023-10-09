İsrail'e ABD desteği! İsrail'e destek amacıyla uçak gemi filosu Doğu Akdeniz'e gidiyor

Dünyanın en büyük uçak gemisi İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gidiyor. Akademisyen Dr. Bülent Yavuz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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