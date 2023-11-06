06 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail'den yıldırma politikası! Batı Şeria'dan Kudüs'e geçiş noktalarında uzun araç kuyrukları

İsrail'den yıldırma politikası! Batı Şeria'dan Kudüs'e geçiş noktalarında uzun araç kuyrukları

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.11.2023 14:54
İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da oluşturduğu birçok kontrol noktasıyla Filistinlilere yıldırma politikası uyguluyor. A Haber Özlem Aktay, İsraili'in keyfi olarak açıp kapattığı kapılarda oluşan uzun araç kuyruklarını görüntüledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den yıldırma politikası!
İsrail'den yıldırma politikası!
Gazeteci katliamı böyle anlattı!
Gazeteci katliamı böyle anlattı!
AA kameramanının ailesi katledildi!
AA kameramanının ailesi katledildi!
Bakan Fidan - Blinken görüşmesi
Bakan Fidan - Blinken görüşmesi
ABD’ye hak ettiği gibi muamele!
ABD’ye hak ettiği gibi muamele!
İşte Batı Şeria’daki İsrail zulmü
İşte Batı Şeria'daki İsrail zulmü
2,5 Gazze zirvesi sonra erdi
2,5 Gazze zirvesi sonra erdi
Çelik yelekle Irak ziyareti!
Çelik yelekle Irak ziyareti!
Hamas’ın avcı timleri! Yerden bitme pusular
Hamas'ın avcı timleri! Yerden bitme pusular
Canlı yayınında Gazze’ye ağır bombardıman!
Canlı yayınında Gazze’ye ağır bombardıman!
Bir CHP klasiği! Her yer çöp...
Bir CHP klasiği! Her yer çöp...
Ajandasında ne var? Türkiye’nin tavrı net
Ajandasında ne var? Türkiye'nin tavrı net
Daha Fazla Video Göster