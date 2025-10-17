17 Ekim 2025, Cuma

İsrail'den yardım girişine cenaze bahanesi! Refah ne zaman açılacak?
İsrail’den yardım girişine cenaze bahanesi! Refah ne zaman açılacak?

Giriş: 17.10.2025 13:29
Gazze şeridinde ateşkes ve rehine takası anlaşması sonrası süreç ilerliyor. Ancak ateşkes bıçak sırtında. Zira İsrail, Hamas'ı ateşkese uymamakla itham ediyor ve Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyi reddediyor. Diğer yandan İsrail ordusu Gazze'nin bir kısmından çekildi ancak geride 20 bin patlamamış mühimmat bıraktı. Tüm bunların detaylarını A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt, Gazze sınırından aktardı.
