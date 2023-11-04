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İsrail'den vatandaşlarına uyarı: Yurt dışına seyahat etmeme ve kimlik gizleme uyarısı yapıldı

A Haber
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Giriş: 04.11.2023 19:45
7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliamlar gerçekleştiren İsrail vatandaşlarına uyarıda bulundu. Ülkeden ayrılmamaları gerektiğini, mecbur kalınması halinde ise İsrailli ve Yahudi kimliklerini gizlemeleri çağrısını yaptı.
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