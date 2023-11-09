İsrail'den toplu gözaltılar! Onlarca kişi gözleri bağlanıp toplu halde gözaltına alındı

İsrail işgal güçleri, İşgal altındaki iç kesimlerdeki Barta'da büyük bir tutuklama kampanyası yürütüyor. Bu da o anlardan birine ait. Gözlerini bağladıkları Filistinlileri toplu halde gözaltına aldığı görülüyor.

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