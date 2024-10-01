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İsrail'den Şam'a da hava saldırısı: 3 can kaybı, 9 yaralı

İsrail'den Şam'a da hava saldırısı: 3 can kaybı, 9 yaralı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 09:00
İsrail Suriye'ye de havadan saldırdı. Hedefte başkent Şam vardı. Hava savunma sisteminin devreye girdiği füzelerin imha edildiği de belirtildi. Ancak saldırılar orada noktalanmadı. Başkentin farklı noktaları havadan bombalandı. 3 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
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