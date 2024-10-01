İsrail'den Şam'a da hava saldırısı: 3 can kaybı, 9 yaralı

İsrail Suriye'ye de havadan saldırdı. Hedefte başkent Şam vardı. Hava savunma sisteminin devreye girdiği füzelerin imha edildiği de belirtildi. Ancak saldırılar orada noktalanmadı. Başkentin farklı noktaları havadan bombalandı. 3 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN