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İsrail’den Refah’a saldırı hazırlığı! Netanyahu: Orduya plan hazırlaması için talimat verdim

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 19:24
Gazze ise saldırılarla birlikte kıtlığa sürükleniyor. Bölgede yaşam artık durma noktasına geldi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs’ten detayları aktardı.
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