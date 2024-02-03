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İsrail’den “Refah’a saldırı” açıklaması! Katliamların yeni adresi Refah kenti mi olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2024 15:48
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım 120. gününde. İsrail'in katlettiği Filistinlilerin sayısı 27 bin 238'e çıktı ve son 24 saatte 107 Filistinliyi daha öldürdü. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.
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