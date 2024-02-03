İsrail’den “Refah’a saldırı” açıklaması! Katliamların yeni adresi Refah kenti mi olacak?

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım 120. gününde. İsrail'in katlettiği Filistinlilerin sayısı 27 bin 238'e çıktı ve son 24 saatte 107 Filistinliyi daha öldürdü. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs'ten aktardı.

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