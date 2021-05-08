İsrail'den Ramazan ayında terör! Kanlı baskınların amacı ne?

İsrail dün akşam Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanları hedef aldı ve plastik mermilerle saldırıya geçti. Kanlı baskında 205 kişi yaralandı. Peki İsrail'in hedefi ne? Saldırıların artmasının perde arkasında neler var? Saldırıların nedeni İsrail'in içinde bulunduğu siyasi kriz mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse yorumladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN