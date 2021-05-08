08 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail'den Ramazan ayında terör! Kanlı baskınların amacı ne?

İsrail'den Ramazan ayında terör! Kanlı baskınların amacı ne?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2021 11:47
Güncelleme:08.05.2021 11:48
İsrail dün akşam Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanları hedef aldı ve plastik mermilerle saldırıya geçti. Kanlı baskında 205 kişi yaralandı. Peki İsrail'in hedefi ne? Saldırıların artmasının perde arkasında neler var? Saldırıların nedeni İsrail'in içinde bulunduğu siyasi kriz mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talha Köse yorumladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail'in kanlı baskını! AB’den ilk açıklama
İsrail'in kanlı baskını! AB’den ilk açıklama
İşte İsrail'in kirli planı!
İşte İsrail'in kirli planı!
Kanlı baskınların amacı ne?
Kanlı baskınların amacı ne?
Bakan Akar: 988 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: "988 terörist etkisiz hale getirildi"
CHP'yi toplu istifa dalgası bekliyor
CHP'yi toplu istifa dalgası bekliyor
DEAŞ’ın sözde “Bomba Timi Komutanı” yakalandı!
DEAŞ’ın sözde “Bomba Timi Komutanı” yakalandı!
Sakın gözden kaçması! İsrail'de kirli iş birliği
Sakın gözden kaçması! İsrail'de kirli iş birliği
CHP'de bir tecavüz skandalı daha! Kimseden ses yok
CHP'de bir tecavüz skandalı daha! Kimseden ses yok
Yerli otomobilde de kullanılacak!
Yerli otomobilde de kullanılacak!
Erdoğan imzaladı! Ücretsiz olacak
Erdoğan imzaladı! Ücretsiz olacak
Ramazan Bayramında geçişler ücretsiz olacak
Ramazan Bayramında geçişler ücretsiz olacak
Kanlı saldırıdan saatler önce çarpıcı yazı!
Kanlı saldırıdan saatler önce çarpıcı yazı!
Daha Fazla Video Göster