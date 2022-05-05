05 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail’den Mescid-i Aksa’ya baskın! İbadet eden Müslümanlara şiddet

İsrail’den Mescid-i Aksa’ya baskın! İbadet eden Müslümanlara şiddet

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.05.2022 11:45
Fanatik Yahudiler İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi de içeride ibadet edenleri şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalıştı. İbadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanılırken, Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Suriyelilerin dönüş planı
İşte Suriyelilerin dönüş planı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
İstanbul Havalimanı’nda tatil yoğunluğu!
İstanbul Havalimanı’nda tatil yoğunluğu!
Adaylık açıklaması! 6’lı masa karışacak
Adaylık açıklaması! 6'lı masa karışacak
Karayollarında hangi tedbirler alındı?
Karayollarında hangi tedbirler alındı?
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya baskın!
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya baskın!
HDP binası önünde gerginlik!
HDP binası önünde gerginlik!
İşte Suriyelilerin dönüş planı
İşte Suriyelilerin dönüş planı
Zeytin Dalı şehidine veda!
Zeytin Dalı şehidine veda!
Denize düşen genç kayboldu!
Denize düşen genç kayboldu!
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Eski CHP’li Ateş’ten açıklamalar
Melih Altınok ile Sebep Sonuç | Eski CHP'li Ateş'ten açıklamalar
Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?
Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor?
Daha Fazla Video Göster