05 Mayıs 2022, Perşembe
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İsrail’den Mescid-i Aksa’ya baskın! İbadet eden Müslümanlara şiddet
Fanatik Yahudiler İsrail'in kuruluş günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail polisi de içeride ibadet edenleri şiddet uygulayarak gözaltına almaya çalıştı. İbadet edenlere karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanılırken, Filistinliler sloganlarla karşılık verdi.