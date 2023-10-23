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İsrail’den Lübnan’a “yıkarız” tehdidi! Netanyahu: Hizbullah savaşa girerse Lübnan devleti için yıkım olacak

A Haber
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Giriş: 23.10.2023 10:00
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Lübnan sınırında askerlerle bir araya geldi. Hizbullah'a uyarılarda bulunan Netanyahu "Savaşa girerlerse Lübnan devleti için yıkım olacak" dedi.
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