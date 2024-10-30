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İsrail'den Lübnan'a katliam! A Haber o bölgede

İsrail'den Lübnan'a katliam! A Haber o bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 05:30
Orta Doğu'da yüksek tansiyon. İsrail Lübnan'ın güneyine 3 defa saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bir bina çöktü. A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve Özden Kul o anlara dair son gelişmeleri aktardı.
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