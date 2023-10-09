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İsrail’den Lübnan sınırına sevkiyat

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 17:53
İsrail Hava Kuvvetleri Lübnan topraklarını vurduğunu açıkladı. İşte sevkiyat görüntüleri...
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İsrail’den Lübnan sınırına sevkiyat
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