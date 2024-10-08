İsrail’den İran’a saldırı açıklaması! NYT: İsrail İran’ın askeri üslerini vuracak

ABD ve İsrail savunma bakanları perşembe günü bir araya gelecek. Bu görüşme öncesinde Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan İsrailli yetkililer, İran'ın askeri tesisleri ve üst düzey isimlerin konutlarının vurulacağını ifade etti. Peki İsrail neden İran'ın nükleer tesisleri ve enerji alt yapısına saldırmaktan vazgeçti.

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