08 Ekim 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail’den İran’a saldırı açıklaması! NYT: İsrail İran’ın askeri üslerini vuracak
ABD ve İsrail savunma bakanları perşembe günü bir araya gelecek. Bu görüşme öncesinde Amerikan medyasına açıklamalarda bulunan İsrailli yetkililer, İran'ın askeri tesisleri ve üst düzey isimlerin konutlarının vurulacağını ifade etti. Peki İsrail neden İran'ın nükleer tesisleri ve enerji alt yapısına saldırmaktan vazgeçti.