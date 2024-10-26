26 Ekim 2024, Cumartesi
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İsrail'den İran'a misilleme! Uzman isimler gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi
İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İran medyasına göre, Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve orantılı karşılık verileceği bildirildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.