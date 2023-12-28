İsrail’den Hizbullah’a ültimatom! Gece boyunca bomba yağmuru devam etti

İsrail Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. Son resmi açıklamalara göre en az 8 bin 800'ü çocuk 21 bin 110 Filistinli öldürüldü. Savunma Bakanı operasyonların başka bölgelere de yayılacağını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Kudüs’ten aktardı.

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