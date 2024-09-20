İsrail’den Hizbullah’a geniş kapsamlı saldırı!

Hizbullah lideri Nasrallah İsrail’in kırmızı çizgiyi aştığı uyarısında bulundu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra İsrail Lübnan’ın güneyinde yer alan Hizbullah hedeflerine son dönemin en kapsamlı saldırısını gerçekleşti. Saldırıların ardından ormanlık alanda yangın çıktı.

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