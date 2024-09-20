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İsrail'den Hizbullah'a geniş kapsamlı saldırı!

İsrail'den Hizbullah'a geniş kapsamlı saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 18:03
Güncelleme:20.09.2024 18:04
Hizbullah lideri Nasrallah İsrail’in kırmızı çizgiyi aştığı uyarısında bulundu. Bu açıklamadan yalnızca birkaç saat sonra İsrail Lübnan’ın güneyinde yer alan Hizbullah hedeflerine son dönemin en kapsamlı saldırısını gerçekleşti. Saldırıların ardından ormanlık alanda yangın çıktı.
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