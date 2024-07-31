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İsrail'den Hamas liderine Tahran'da suikast! Haniye'nin oğlu ve gelininden taziye açıklaması

İsrail'den Hamas liderine Tahran'da suikast! Haniye'nin oğlu ve gelininden taziye açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 19:23
Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da şehit edildi. Saldırıyı İsrail üstlenirken, İran’dan "intikam" açıklamaları peş peşe geldi.
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