03 Kasım 2023, Cuma
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İsrail’den Gazze’de yeni katliam! Sivillerin sığındığı okulu bombaladı
Katil İsrail Gazze’de yeni bir katliama imza attı. Sivillerin de kaldığı bir okul katil İsrail’in uçakları tarafından bombalandı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bilgisi var. Bombardıman sonrası ilk görüntüler geldi. Yaralılar çok az sayıda hastanenin hizmet verdiği yerlere götürülmeye çalışılıyor. Bölgeden gelen haberlere göre en az 20 kişinin öldüğü belirtiliyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Gazeteci Cüneyt Bozkurt, “Savaşlarda okul ve hastane vurmak savaş suçudur. Siviller buraların vurulmayacağını düşündüğü için sığınıyor ama İsrail buraları da vuruyor. O yüzden insanlar akrabasına ya da komşusuna girmiyor. Hastane ve okula sığınıyor ama İsrail savaş suçu işleyip buraları hedef alıyor.” dedi.