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İsrail’den Gazze’de katliam hazırlığı! Uydu görüntüleri paylaşıldı

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 13:20
Gazze'de ABD destekli katliamın boyutu her geçen gün artarken İsrail kara işgaline hazırlanıyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, Gazze dışında 2 noktaya konuşlanan, işgal pozisyonundaki tankların çarpıcı uydu fotoğraflarını yayınladı.
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