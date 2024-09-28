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İsrail’den flaş iddia: Hizbullah’ın tüm komuta kademesi öldürüldü

İsrail’den flaş iddia: Hizbullah’ın tüm komuta kademesi öldürüldü

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 11:59
İsrail ile Lübnan Hizbullah’ı arasında yaşanan çatışmalar başkent Beyrut’taki Dahiye semtini cehenneme çevirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın da içinde olduğu Hizbullah’ın komuta kademesinin tamamen öldürüldüğünü iddia etti.
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Hizbullah’ın tüm komuta kademesi öldürüldü
"Hizbullah’ın tüm komuta kademesi öldürüldü"
Flaş iddia: Hasan Nasrallah öldürüldü
Flaş iddia: Hasan Nasrallah öldürüldü
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