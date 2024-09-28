28 Eylül 2024, Cumartesi
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İsrail’den flaş iddia: Hizbullah’ın tüm komuta kademesi öldürüldü
İsrail ile Lübnan Hizbullah’ı arasında yaşanan çatışmalar başkent Beyrut’taki Dahiye semtini cehenneme çevirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın da içinde olduğu Hizbullah’ın komuta kademesinin tamamen öldürüldüğünü iddia etti.