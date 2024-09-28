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İsrail’den flaş iddia: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail’den flaş iddia: Hizbullah lideri Nasrallah öldürüldü

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 11:30
Orta Doğu’yu cehenneme çeviren terör devleti İsrail dün gece Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Dahiye semtine bomba yağdırdı. Katliamcı İsrail devleti saldırıda Hizbullah Nasrallah’ın öldürüldüğünü iddia etti.
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