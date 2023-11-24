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İsrail’den çok konuşulacak itiraf! Hamas’ın hazırlığına “hayali senaryo” demişler

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 13:16
Siyonist İsrail'in 49 gündür devam eden katliamlarının ardından 4 günlük ateşkes ve rehine takası süreci başladı. Tam da böyle bir zamanda, İngiliz Dinancial Times gazetesi, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazete, İsrail istihbaratının Hamas'ın saldırı hazırlığını göz ardı ettiğini yazdı.
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