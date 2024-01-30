İsrail’den Cenin’de hastaneye baskın: 3 ölü! Hasta yatağında katlettiler

İşgalci İsrail Terör Örgütü’nün sözde özel kuvvetleri bir hastaneye baskın yaptı. Kılık değiştiren sözde 10 asker, biri hasta yatağında olan 3 Filistinliyi katletti.

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