13 Ekim 2023, Cuma
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İsrail'den BM'ye tahliye çağrısı: Gazze'deki Filistinlileri 24 saat içerisinde güneye kaydırın
Gazze şeridine olası bir kara harekatı gündemdeyken taraflardan açıklamalar peş peşe geldi. İsrail, Birleşmiş Milletler'e acil bir bildirimde bulundu. 1,1 milyon Filistinlinin 24 saat içerisinde güneye doğru tahliye edilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde Gazze'ye bir harekatın başlayacağını da bildirdi.