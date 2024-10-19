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İsrail’den Beyrut’a bombardıman! Dahiye duman altında

İsrail’den Beyrut’a bombardıman! Dahiye duman altında

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 16:18
Sabah saatlerinde eli kanlı Netanyahu’nun evine düzenlenen saldırının ardından İsrail’in katliam uçakları Dahiye semtine bomba yağdırdı. 3 kez peş peşe bombalar atıldı. Detayları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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