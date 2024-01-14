14 Ocak 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsrail'den Batı Şeria'da yeni baskınlar! Filistinlilerin mülklerine zarar verdiler, gözaltına aldılar
Gazze'de 23 bini aşkın insanı katleden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de insanlık dışı uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Masum Filistinliler hem Gazze'de hem de diğer bölgelerde katlediliyor gözaltına alınıyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel baskınların düzenlendiği bölgeden son gelişmeleri anlatacak.