İsrail'den Batı Şeria'da yeni baskınlar! Filistinlilerin mülklerine zarar verdiler, gözaltına aldılar

Gazze'de 23 bini aşkın insanı katleden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de insanlık dışı uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Masum Filistinliler hem Gazze'de hem de diğer bölgelerde katlediliyor gözaltına alınıyor. A Haber ekibinden Mehmet Geçgel baskınların düzenlendiği bölgeden son gelişmeleri anlatacak.

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