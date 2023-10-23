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İsrail'den Batı Şeria'da baskınlar! Hamas yöneticileri dahil 85 Filistinli gözaltına alındı

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Giriş: 23.10.2023 13:03
Güncelleme:23.10.2023 13:18
Son dakika haberleri... Gazze'ye bombardımanını sürdüren İsrail, bir yandan da Batı Şeria'da birçok kentine baskın düzenledi. Çok sayıda Filistinli gözaltına alındı.
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