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İsrail'de Netanyahu tepkisi! Rehinelerin yakınları Tel Aviv'de oturma eylemi yapıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 16:31
Gazze'de insani ara için yoğun bir trafik yürütülüyor. Bir taraftan da İsrail'in saldırıları sürüyor. Son durumu A Haber ekibinden Mehmet Geçgel aktardı.
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