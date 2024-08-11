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İsrail'de misilleme korkusu! İran'ın olası saldırısına karşı evde kalarak yiyecek stokluyorlar

İsrail'de misilleme korkusu! İran'ın olası saldırısına karşı evde kalarak yiyecek stokluyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 11:42
İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından, Orta Doğu'da gerilim düşmüyor. İran ve Hizbullah'tan gelebilecek misillemeye karşılık İsrail'de endişe artıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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