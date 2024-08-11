11 Ağustos 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İsrail'de misilleme korkusu! İran'ın olası saldırısına karşı evde kalarak yiyecek stokluyorlar
İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye ile Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastlarının ardından, Orta Doğu'da gerilim düşmüyor. İran ve Hizbullah'tan gelebilecek misillemeye karşılık İsrail'de endişe artıyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.