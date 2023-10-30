30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı: Bize ölüm getiriyor!

İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı: Bize ölüm getiriyor!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2023 00:18
İşgalci İsrail'de Gazze'de binlerce sivile bomba yağdırarak insanlık suçu işlemeye hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail'e dünya çapında çok sert tepkiler gelirken, Tel Aviv sokaklarında da istifa sesleri yükseliyor. Katil Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında protesto gösterisi düzenliyor. Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.
İsrail’de katil Netanyahu’ya istifa çağrısı
İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı
İstanbul Boğazı’nda görkemli kutlama
İstanbul Boğazı'nda görkemli kutlama
Başkan Erdoğan’dan 100. yıl hitabı!
Başkan Erdoğan'dan 100. yıl hitabı!
Katil İsrail’e dünyadan tepki
Katil İsrail'e dünyadan tepki
100. yıl gökyüzüne nakşedildi!
100. yıl gökyüzüne nakşedildi!
Katliam tankları sınır hattında
Katliam tankları sınır hattında
Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak
"Milletimizin öncülüğünde yeni bir dünya kurulacak"
Gazze’nin altındaki Gazze: Tüneller
Gazze'nin altındaki Gazze: Tüneller
Başkan Erdoğan Tokayev ile görüştü
Başkan Erdoğan Tokayev ile görüştü
Katillerin askeri sevkiyatı sürüyor
Katillerin askeri sevkiyatı sürüyor
Katil İsrail’in katlettiği çocuklar
Katil İsrail'in katlettiği çocuklar
Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
Katil İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
Daha Fazla Video Göster