30 Ekim 2023, Pazartesi
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İsrail'de katil Netanyahu'ya istifa çağrısı: Bize ölüm getiriyor!
İşgalci İsrail'de Gazze'de binlerce sivile bomba yağdırarak insanlık suçu işlemeye hız kesmeden devam ediyor. Katil İsrail'e dünya çapında çok sert tepkiler gelirken, Tel Aviv sokaklarında da istifa sesleri yükseliyor. Katil Netanyahu'nun istifasını talep eden göstericiler, Kayserya'daki evinin yakınında protesto gösterisi düzenliyor. Göstericiler, ''Netanyahu ne zaman hükümete gelse, bize ölüm getiriyor." sloganını atıyor.