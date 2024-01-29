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İsrail'de istenmeyen kişi: Netanyahu! Tel Aviv'de binlerce kişi erken seçim için gösteri düzenledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 10:43
İşgalci İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım 115'inci gününde. Can kaybı 26 bini geçmiş durumda. Tel Aviv'de binlerce kişi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze şeridinde bulunan İsrailli esirleri umursamamakla suçlayarak erken seçim talebinde bulundu. İsrail polisi gösteriye müdahale etti. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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