İsrail yok ederek toprak genişletiyor! İşgalle toprak genişletmenin bir yaptırımı yok mu?

Katil İsrail, çocuk, kadın veya yaşlı demeden tüm sivilleri hedef alarak katliam yapıyor. İsrail'in Filistinlileri yok ederek toprak genişletme politikasını uzmanların nasıl değerlendiriyor? İşte tüm detaylar…

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