İsrail yine yardım bekleyenleri hedef aldı! En az 20 masum can verdi

Gazzeliler için fazla seçenek yok. Ya açlıktan ölecekler ya da Katil İsrail'in kurşunlarıyla. İşgalci Tel Aviv askeri bir kez daha yardım bekleyen sivillere saldırdı. Dünyanın gözü önünde 20 kişiyi daha katletti. 155'ten fazla sivili de yaraladı.

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