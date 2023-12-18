18 Aralık 2023, Pazartesi
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İsrail yine mülteci kampını vurdu! Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye saldırı
İsrail 73’nci günde de katliamlarına devam ediyor. Cibaliye Mülteci kampını vurdu. Gazze sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre en az 100 şehit ve 100’den fazla yaralı olduğu belirtildi. İsrail kaynaklarından gelen bilgi doğrultusunda da yeni bir rehine takası olacağı belirtiliyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gazze sınırından son durumu aktardı.