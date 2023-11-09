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İsrail yine hastanelerin çevresini bombaladı! Şifa ve Nasr hastaneleri hedef oldu

A Haber
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Giriş: 09.11.2023 08:53
İsrail güçleri Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneleri hedef almayı sürdürüyor. Bir kez daha Şifa ve Nasr hastanelerinin çevresi bombalandı. 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.
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