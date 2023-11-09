İsrail yine hastanelerin çevresini bombaladı! Şifa ve Nasr hastaneleri hedef oldu

İsrail güçleri Gazze'de sivillerin sığındığı hastaneleri hedef almayı sürdürüyor. Bir kez daha Şifa ve Nasr hastanelerinin çevresi bombalandı. 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

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