İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah’a saldırıyı erteledi

Dünya İran'ın misillemesini konuşurken, Gazze'de katliam devam ediyor. İsrail devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a yapılcak operasyonu erteleme kararı verdi. Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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