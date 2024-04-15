15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah'a saldırıyı erteledi

İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah'a saldırıyı erteledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2024 09:44
Dünya İran'ın misillemesini konuşurken, Gazze'de katliam devam ediyor. İsrail devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a yapılcak operasyonu erteleme kararı verdi. Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kepez Belediye Başkanı tutuklandı
Kepez Belediye Başkanı tutuklandı
İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah’a saldırıyı erteledi
İsrail yine göç yolunda vurdu! Refah'a saldırıyı erteledi
Rusya’dan Şam saldırısına atıf
Rusya'dan Şam saldırısına atıf
A Haber Tahran’da! İşte sokaklarda son durum
A Haber Tahran’da! İşte sokaklarda son durum
1,5 ay sonra mesai! Gündemde neler var?
1,5 ay sonra mesai! Gündemde neler var?
Mercek-17 operasyonu! 707 silah ele geçirildi
Mercek-17 operasyonu! 707 silah ele geçirildi
İstanbul trafiğinde son durum ne?
İstanbul trafiğinde son durum ne?
Teleferik kazasında 5 tutuklama!
Teleferik kazasında 5 tutuklama!
MHP’de MYK 15 Nisan’da toplanıyor!
MHP’de MYK 15 Nisan’da toplanıyor!
G7 liderleri İran saldırısını görüştü!
G7 liderleri İran saldırısını görüştü!
İran’ın fırlattığı füzenin parçası boş araziye düştü
İran'ın fırlattığı füzenin parçası boş araziye düştü
Bakan Fidan’dan misilleme diplomasisi
Bakan Fidan'dan "misilleme" diplomasisi
Daha Fazla Video Göster