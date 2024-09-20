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İsrail vurduğu Beyrut’tan yeni görüntü

İsrail vurduğu Beyrut’tan yeni görüntü

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 16:29
İsrail savaş uçakları Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir binayı hedef aldı. Binada kimin olduğu henüz bilinmezken bölgeden yeni görüntüler geldi.
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