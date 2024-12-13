İsrail ve PKK Suriye’de ne yapabilir? Dr. Eray Güçlüer A Haber’de anlattı

Suriye’de muhalifleri kontrolü sağlamasından sonra Şam’da yeni yönetim düzeni sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İsrail ise fırsatçılık peşinde koşuyor. SMO ise PKK2yı Suriye coğrafyasında silmek için savaşıyor. Gelişmeleri A Haber’de değerlendiren Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, “İsrail’in Şam’ı işgal edecek kara gücü yok. Propagandaya bakarsanız PKK büyük güçtü ve Suriye’nin tamamını alacaklardı ancak sahada gerçekleri gördük bunlar bir fıstır. Deyri Zor’da kontrol sağlandı Rakka’da sopayla kovalanıyorlar.” dedi.

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