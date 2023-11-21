İsrail ve Hamas ateşkeste anlaşacak mı? 3 günde 60 İsrail askeri aracı yok edildi

İsrail güçlerinin saldırılarına bir buçuk aydır direnen Hamas'tan kritik açıklamalar geldi. İsrail ile ateşkes müzakeresinin sürdüğünü açıklayan Hamas, 3 günde 60 İsrail askeri aracını daha imha ettiklerini belirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN