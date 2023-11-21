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İsrail ve Hamas ateşkeste anlaşacak mı? 3 günde 60 İsrail askeri aracı yok edildi

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 08:49
İsrail güçlerinin saldırılarına bir buçuk aydır direnen Hamas'tan kritik açıklamalar geldi. İsrail ile ateşkes müzakeresinin sürdüğünü açıklayan Hamas, 3 günde 60 İsrail askeri aracını daha imha ettiklerini belirtti.
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