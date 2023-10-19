İsrail uçakları Han Yunus Hastanesi yakınını vurdu

Son dakika haberleri… Katil İsrail’in katliam uçakları binlerce insanın sığındı ve yaralıların tedavi edildiği Han Yunus Hastanesi’nin yakınını hedef aldı. Bölgeden dumanlar yükseldi. Bombalama sırasında yaralanan çocuk ve siviller Han Yunus Hastanesine getirildi. O anlar A Haber ekranlarına da yansıdı.

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