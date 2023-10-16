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İsrail uçakları Gazze’ye böyle bomba yağdırdı

A Haber
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Giriş: 16.10.2023 14:26
İsrail yeni görüntü paylaştı. İşte İsrail uçaklarının Gazze’ye bomba yağdırma anına ait görüntüler...
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