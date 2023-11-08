İsrail uçakları Beyrut üzerinde! 120 KM’lik dağlık sınır hattı gergin

Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde yer alan 120 kilometrelik dağlık sınır hattı, 8 Ekim'den bu yana çatışmalara sahne oluyor. Son olarak İsrail savaş uçakları Lübnan'ın hava sahasını ihlal ederek başkent Beyrut ve güneyde alçak uçuş yaptı.

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