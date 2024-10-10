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İsrail Türkiye için tehdit mi? Uzman isim Haydar Oruç: Nihai hedef biziz

İsrail Türkiye için tehdit mi? Uzman isim Haydar Oruç: Nihai hedef biziz

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 13:35
Orta Doğu’nun dört bir tarafına bombalar yağdıran terör devleti İsrail katliamları devam ediyor. İsrail’in Türkiye için tehdit olup olmadığı konusunda A Haber’de değerlendirmelerde bulunan Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç, “Hazine Bakanı olan Smotrich’in bir konuşması var; sadece Türkiye’yi değil bütün Arap ülkelerini kapsayan büyük bir İsrail kurmayı hayal ettiklerini söyledi. ‘İsrail, Türkiye için tehdit değil’ diyenlerin iyi niyetinden şüphe ederim.” dedi.
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