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İsrail Tarım Bakanı’ndan skandal sözler: Gazze Nekbe’sini fiilen gerçekleştiriyoruz

A Haber
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Giriş: 13.11.2023 14:42
İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter Gazze'deki sürgünü, İsrail'in kurulması için 1948'de Filistinlilerin sürgün edilmesine benzetti. İsrailli bakan, "şu an Gazze Nekbe'sini fiilen gerçekleştiriyoruz" dedi.
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