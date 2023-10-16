16 Ekim 2023, Pazartesi
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İsrail tankları Gazze sınırında bekliyor! Kara harekatı ne zaman olacak?
İsrail-Hamas savaşından 10. güne girildi. İsrail karadan-havadan-denizden Gazze’ye ölüm yağdırıyor. Gazze sınırında yüzlerce tank bekliyor. Bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınına bağlanan Anadolu Ajansı muhabiri Mücahit Aydemir anlattı. Aydemir, “Şu anda bizler Aşkelon’dayız. Buradaki boş arazide yüzlerce tank konuşlanmış durumda. İsrail güçleri o tarafa geçişe izin vermiyor. Aşkelon ve Aşdot yolu üzerinde yollar kapatıldı ve geçiş izni yok. İsrail bölgede statükoyu değiştireceğini açıklayıp Gazzelilerin kuzeyden güneye gitmesini istiyor. Bölgede etnik temizlik ve soykırım yapılıyor.” dedi.